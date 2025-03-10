Павел Дацюк посетил матч между «Автомобилистом» и ЦСКА на новой арене в Екатеринбурге

Легендарный российский хоккеист Павел Дацюк посетил матч между «Автомобилистом» и московским ЦСКА (3:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ – 2024/2025. Напомним, экс-форвард является воспитанником екатеринбургского хоккея.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Игра проходила в Екатеринбурге на новом стадионе «УГМК-Арена».
«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд и с 81 очком в 63 играх занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА набрал 83 очка после аналогичного количества матчей и поднялся на третью строчку Запада.
Ранее Свердловская область выделила дополнительный бюджет для строительства «Дацюк-Арены» в Екатеринбурге (352 млн рублей). Новое здание станет продолжением ледового дворца, открытого в 2016 году в Екатеринбурге. Его площадь составит около 9 тыс. кв. м.
- 10 марта 2025
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