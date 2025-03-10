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Павел Дацюк посетил матч между «Автомобилистом» и ЦСКА на новой арене в Екатеринбурге

Павел Дацюк посетил матч между «Автомобилистом» и ЦСКА на новой арене в Екатеринбурге
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Легендарный российский хоккеист Павел Дацюк посетил матч между «Автомобилистом» и московским ЦСКА (3:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ – 2024/2025. Напомним, экс-форвард является воспитанником екатеринбургского хоккея.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Игра проходила в Екатеринбурге на новом стадионе «УГМК-Арена».

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 17:15 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Галиев (Полтапов, Ярош) – 08:15 (5x5)     0:2 Полтапов (Соркин, Галиев) – 25:19 (5x5)     0:3 Мамин – 27:07 (4x5)     1:3 Меркли (Шаров, Трямкин) – 27:32 (5x4)     1:4 Полтапов (Соркин, Нестеров) – 28:53 (5x5)     2:4 Трямкин (Каштанов, Шашков) – 52:34 (5x5)     3:4 Зборовский (Обидин, Меркли) – 58:05 (5x5)    

«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд и с 81 очком в 63 играх занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА набрал 83 очка после аналогичного количества матчей и поднялся на третью строчку Запада.

Ранее Свердловская область выделила дополнительный бюджет для строительства «Дацюк-Арены» в Екатеринбурге (352 млн рублей). Новое здание станет продолжением ледового дворца, открытого в 2016 году в Екатеринбурге. Его площадь составит около 9 тыс. кв. м.

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