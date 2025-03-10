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Главный тренер «Спартака» прокомментировал яркую победу над «Ак Барсом»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал яркую победу над «Ак Барсом»
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Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги выездного матча с казанским «Ак Барсом» (5:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Ткаченко – 07:50 (5x5)     0:2 Морозов – 09:08 (5x5)     1:2 Яруллин (Семёнов, Петан) – 25:53 (5x5)     1:3 Галимов (Пашин, Рубцов) – 31:54 (5x5)     2:3 Терехов (Пустозёров, Мифтахов) – 33:41 (5x5)     2:4 Вишневский (Локтионов, Голдобин) – 34:51 (5x4)     3:4 Яшкин (Фальковский) – 50:38 (5x5)     3:5 Морозов (Порядин, Миронов) – 59:27 (en)    

«Тяжёлая игра, как в плей-офф. Много борьбы, столкновений, единоборств. У нас в последнее время не получалось на выезде играть, как планировали, но мы сегодня достойно выглядели, справились с игровым заданием.

В третьем периоде не скажу, что команда просела. Попросили сыграть попроще, они это и сделали. Ясно было, что хозяева полетят, когда проигрывают. Задача была сыграть построже, не придумывать никаких лишних передач», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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