Главный тренер «Спартака» прокомментировал яркую победу над «Ак Барсом»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги выездного матча с казанским «Ак Барсом» (5:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Тяжёлая игра, как в плей-офф. Много борьбы, столкновений, единоборств. У нас в последнее время не получалось на выезде играть, как планировали, но мы сегодня достойно выглядели, справились с игровым заданием.

В третьем периоде не скажу, что команда просела. Попросили сыграть попроще, они это и сделали. Ясно было, что хозяева полетят, когда проигрывают. Задача была сыграть построже, не придумывать никаких лишних передач», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.