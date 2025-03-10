Жамнов — о Голдобине и Морозове: хочется, чтобы они поняли, что от них требуется

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал игру звена Ивана Морозова в победном матче с «Ак Барсом» (5:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Тройка Морозова сыграла сегодня неплохо, мы увидели, что была и борьба за нейтральную шайбу, и смотрелись неплохо в атаке. Радует, что забили, а не пропустили в большинстве. Хочется, чтобы это не только одна игра была, а чтобы они и дальше играли в таком ключе. Чтобы они поняли, что от них требуется.
У нас есть Ковалёв, который отвечает за большинство. Пробуем разные варианты, команды смотрят, изучают, как мы играем в большинстве. Сегодня Голдобин играл слева, попробовали так», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Морозов отметился двумя заброшенными шайбами во встрече с «Ак Барсом», Николай Голдобин и Павел Порядин сделали по одной результативной передаче.
- 10 марта 2025
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