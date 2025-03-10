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Жамнов — о Голдобине и Морозове: хочется, чтобы они поняли, что от них требуется

Жамнов — о Голдобине и Морозове: хочется, чтобы они поняли, что от них требуется
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал игру звена Ивана Морозова в победном матче с «Ак Барсом» (5:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Ткаченко – 07:50 (5x5)     0:2 Морозов – 09:08 (5x5)     1:2 Яруллин (Семёнов, Петан) – 25:53 (5x5)     1:3 Галимов (Пашин, Рубцов) – 31:54 (5x5)     2:3 Терехов (Пустозёров, Мифтахов) – 33:41 (5x5)     2:4 Вишневский (Локтионов, Голдобин) – 34:51 (5x4)     3:4 Яшкин (Фальковский) – 50:38 (5x5)     3:5 Морозов (Порядин, Миронов) – 59:27 (en)    

«Тройка Морозова сыграла сегодня неплохо, мы увидели, что была и борьба за нейтральную шайбу, и смотрелись неплохо в атаке. Радует, что забили, а не пропустили в большинстве. Хочется, чтобы это не только одна игра была, а чтобы они и дальше играли в таком ключе. Чтобы они поняли, что от них требуется.

У нас есть Ковалёв, который отвечает за большинство. Пробуем разные варианты, команды смотрят, изучают, как мы играем в большинстве. Сегодня Голдобин играл слева, попробовали так», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Морозов отметился двумя заброшенными шайбами во встрече с «Ак Барсом», Николай Голдобин и Павел Порядин сделали по одной результативной передаче.

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