«Он подчёркивает мои глаза». Брэд Маршан — о цвете формы «Флориды Пантерз»

36-летний канадский нападающий Брэд Маршан после перехода из «Бостон Брюинз» во «Флориду Пантерз» ответил на вопрос о яркой расцветке формы своего нового клуба.

«Нравится ли мне красный цвет? Он подчёркивает мои глаза», — сказал Маршан на пресс-конференции.

Брэд Маршан дебютировал в НХЛ в 2010 году и всю свою карьеру выступал за «Бостон». В его активе 976 очков в 1090 матчах регулярного чемпионата за карьеру (422 заброшенные шайбы и 554 результативные передачи). В текущем сезоне на счету Маршана 47 (21+26) очков в 61 встрече регулярного чемпионата.

«Бостон» занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ и отстаёт на три очка от зоны плей-офф с тремя матчами в запасе. «Флорида» находится на второй строчке турнирной таблицы Востока.