Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин отреагировал на домашнее поражение от «Спартака»

Гатиятулин отреагировал на домашнее поражение от «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги домашнего матча с московским «Спартаком» (5:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Ткаченко – 07:50 (5x5)     0:2 Морозов – 09:08 (5x5)     1:2 Яруллин (Семёнов, Петан) – 25:53 (5x5)     1:3 Галимов (Пашин, Рубцов) – 31:54 (5x5)     2:3 Терехов (Пустозёров, Мифтахов) – 33:41 (5x5)     2:4 Вишневский (Локтионов, Голдобин) – 34:51 (5x4)     3:4 Яшкин (Фальковский) – 50:38 (5x5)     3:5 Морозов (Порядин, Миронов) – 59:27 (en)    

«Вышли сегодня с огромным желанием. Многое получалось, легко давалось, но будто бы хотели забить в пустые ворота. Когда пропустили второй гол, будто немножко потухли, надо было напомнить игровое задание, успокоить ребят, вернуть в игру. Были лишние передачи, во втором периоде шли на ворота, добавили в агрессии, забили три гола, однако для победы этого не хватило.

Неправильно сыграли в меньшинстве, будем доносить, объяснять, что такие ошибки у себя в зоне допускать нельзя. Конечно, поражения не добавляют уверенности, но у нас живая раздевалка, есть с чем идти дальше, но и есть что убрать. В прошлом матче было много хороших отрезков, будем объяснять, что делать, чтобы их стало ещё больше.

Пропускаем лёгкие голы, эмоции перехлёстывают, допускаем ошибки, разбираем их, будем повторять что надо более надёжно действовать в своей зоне, чтобы не давать соперникам таких шансов», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Ак Барс» лихорадит, но всё покажет плей-офф. А «Спартак» победил в день рекорда Жамнова
Видео
«Ак Барс» лихорадит, но всё покажет плей-офф. А «Спартак» победил в день рекорда Жамнова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android