Гатиятулин отреагировал на домашнее поражение от «Спартака»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги домашнего матча с московским «Спартаком» (5:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Вышли сегодня с огромным желанием. Многое получалось, легко давалось, но будто бы хотели забить в пустые ворота. Когда пропустили второй гол, будто немножко потухли, надо было напомнить игровое задание, успокоить ребят, вернуть в игру. Были лишние передачи, во втором периоде шли на ворота, добавили в агрессии, забили три гола, однако для победы этого не хватило.

Неправильно сыграли в меньшинстве, будем доносить, объяснять, что такие ошибки у себя в зоне допускать нельзя. Конечно, поражения не добавляют уверенности, но у нас живая раздевалка, есть с чем идти дальше, но и есть что убрать. В прошлом матче было много хороших отрезков, будем объяснять, что делать, чтобы их стало ещё больше.

Пропускаем лёгкие голы, эмоции перехлёстывают, допускаем ошибки, разбираем их, будем повторять что надо более надёжно действовать в своей зоне, чтобы не давать соперникам таких шансов», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.