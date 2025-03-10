Результаты матчей КХЛ на 10 марта 2025 года

Сегодня, 10 марта, состоялось пять матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Результаты встреч КХЛ 10 марта:

«Автомобилист» — ЦСКА — 3:4;

«Лада» — «Трактор» — 0:6;

«Локомотив» Ярославль — «Северсталь» — 3:0;

«Ак Барс» Казань — «Спартак» Москва — 3:5;

«Витязь» — «Сибирь» — 3:1.

Турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ярославский «Локомотив». Команда набрала 95 очков в 64 матчах. На первом месте в Восточной конференции располагается челябинский «Трактор», заработавший 90 очков после 64 игр.