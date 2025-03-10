Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей КХЛ на 10 марта 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 10 марта 2025 года
Комментарии

Сегодня, 10 марта, состоялось пять матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Результаты встреч КХЛ 10 марта:

«Автомобилист» — ЦСКА — 3:4;
«Лада» — «Трактор» — 0:6;
«Локомотив» Ярославль — «Северсталь» — 3:0;
«Ак Барс» Казань — «Спартак» Москва — 3:5;
«Витязь» — «Сибирь» — 3:1.

Турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ярославский «Локомотив». Команда набрала 95 очков в 64 матчах. На первом месте в Восточной конференции располагается челябинский «Трактор», заработавший 90 очков после 64 игр.

Турнирная таблица КХЛ
Календарь КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android