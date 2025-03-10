Жамнов рассказал, как команда поздравила его с рекордным матчем во главе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над «Ак Барсом» (5:3) высказался о 141-м матче в качестве главного тренера клуба. Жамнов обновил рекорд «Спартака», обойдя чешского специалиста Милоша Ржигу.
«Команда подарила мне шлем. Предыдущий лучший игрок встречи его передал мне, а я уже дальше передал игроку матча, Ивану Морозову. Узнал о своём рекорде, только когда ребята объявили в раздевалке. Лучший подарок – это победа.
У нас хороший микроклимат в команде, бывают белые полосы, чёрные полосы, но даже из неудач надо выходить вместе командой. Мы все виноваты, все вместе и будем выходить из этой ситуации, готовиться к плей-офф. Спасибо болельщикам за поддержку, она нам сейчас очень нужна», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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