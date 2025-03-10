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Жамнов рассказал, как команда поздравила его с рекордным матчем во главе «Спартака»

Жамнов рассказал, как команда поздравила его с рекордным матчем во главе «Спартака»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над «Ак Барсом» (5:3) высказался о 141-м матче в качестве главного тренера клуба. Жамнов обновил рекорд «Спартака», обойдя чешского специалиста Милоша Ржигу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Ткаченко – 07:50 (5x5)     0:2 Морозов – 09:08 (5x5)     1:2 Яруллин (Семёнов, Петан) – 25:53 (5x5)     1:3 Галимов (Пашин, Рубцов) – 31:54 (5x5)     2:3 Терехов (Пустозёров, Мифтахов) – 33:41 (5x5)     2:4 Вишневский (Локтионов, Голдобин) – 34:51 (5x4)     3:4 Яшкин (Фальковский) – 50:38 (5x5)     3:5 Морозов (Порядин, Миронов) – 59:27 (en)    

«Команда подарила мне шлем. Предыдущий лучший игрок встречи его передал мне, а я уже дальше передал игроку матча, Ивану Морозову. Узнал о своём рекорде, только когда ребята объявили в раздевалке. Лучший подарок – это победа.

У нас хороший микроклимат в команде, бывают белые полосы, чёрные полосы, но даже из неудач надо выходить вместе командой. Мы все виноваты, все вместе и будем выходить из этой ситуации, готовиться к плей-офф. Спасибо болельщикам за поддержку, она нам сейчас очень нужна», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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