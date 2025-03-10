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Результаты матчей ВХЛ на 10 марта 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 10 марта 2025 года
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Сегодня, 10 марта, состоялась одна игра в рамках OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Хоккей. ВХЛ-2024/2025. Результат матча 10 марта:

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Химик» (Воскресенск) — 2:1.

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 88 очков после 60 матчей. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 87 очками в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 86 очками.

Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 60 встреч.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

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