Жамнов — о Билялетдинове: один из величайших тренеров в истории российского хоккея

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы в выездном матче КХЛ-2024/2025 над «Ак Барсом» (5:3) поделился своим мнением о работе Зинэтулы Билялетдинова.

«У нас добрые отношения с Зинэтулой Хайдяровичем. Я был ещё юнцом в «Динамо» и застал даже тот период времени, когда он ещё играл. Потом много вместе работали в «Динамо», в Виннипеге, самое тёплое отношение к человеку и тренеру.

Он один из величайших тренеров в истории российского и советского хоккея, хочу пожелать ему крепкого здоровья, чтобы мы его почаще видели на хоккее», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.