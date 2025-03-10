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Жамнов — о Билялетдинове: один из величайших тренеров в истории российского хоккея

Жамнов — о Билялетдинове: один из величайших тренеров в истории российского хоккея
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы в выездном матче КХЛ-2024/2025 над «Ак Барсом» (5:3) поделился своим мнением о работе Зинэтулы Билялетдинова.

«У нас добрые отношения с Зинэтулой Хайдяровичем. Я был ещё юнцом в «Динамо» и застал даже тот период времени, когда он ещё играл. Потом много вместе работали в «Динамо», в Виннипеге, самое тёплое отношение к человеку и тренеру.

Он один из величайших тренеров в истории российского и советского хоккея, хочу пожелать ему крепкого здоровья, чтобы мы его почаще видели на хоккее», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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