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Результаты матчей МХЛ на 10 марта 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 10 марта 2025 года
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В понедельник, 10 марта, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ 10 марта:

«Омские Ястребы» — «Ладья» — 6:1;
«Стальные Лисы» — «Тюменский легион» — 3:2 Б;
«Белые Медведи» — «Толпар» — 2:5;
МХК «Динамо» Москва — «Локо» — 2:4;
«Снежные Барсы» — «Локо-76» — 3:2;
МХК «Спартак» Москва — «Алмаз» — 8:6.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946». Армейцы набрали 80 очков после 49 встреч. На втором месте находится «Спартак», заработав столько же очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 69 очков.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 76 очков за 47 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (76), на третьем — «Омские Ястребы» (76).

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