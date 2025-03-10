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Гатиятулин высказался о потенциальных соперниках «Ак Барса» в плей-офф

Гатиятулин высказался о потенциальных соперниках «Ак Барса» в плей-офф
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мнением о возможных соперниках в плей-офф КХЛ.

«Игр впереди ещё достаточно, возможно, многое в таблице ещё поменяется. Касательно Омска – не имеет значения, с кем играть. «Магнитка», «Автомобилист», не думаю, что с ними будет легче, надо отталкиваться от своей игры.

Сложно пройти весь сезон на одном дыхании, не нужно забывать, что у нас были травмы ведущих игроков, Петана, Миллера, Сафонова. Теперь им нужно время после возвращения, чтобы поймать игровой ритм. Они прибавляют, стараются, но время требуется», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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