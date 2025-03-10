Гатиятулин — о Замалтдинове: в таком матче не было смысла его выпускать

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после игры со «Спартаком» (3:5) высказался о нападающем казанского клуба Радэле Замалтдинове. Игрок был в заявке команды на матч, однако не вышел ни на одну смену.

«С Эриком О’Деллом разговариваем, он опытный игрок, через многое прошёл. Моменты есть, просим его концентрироваться на своих полезных действиях. У нас есть уже мысли по первому номеру вратарской бригады, но у нас и по составу есть мысли, только до плей-офф в любом случае нужно проверить всю обойму.

Замалтдинова холодного в таком матче смысла не было выпускать, но в обойме, он своей игрой показал, что может играть хорошо. Мы не отходим от своей системы, стараемся выполнять, что у нас получается, но ведь и соперник готовится под нас, понимает, что играем в давление. Мы не хотим обрезаться, когда успеваем играть в давление – действуем активно, но просто бежать, чтобы обрезаться, смысла нет», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.