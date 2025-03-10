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Гатиятулин — о Замалтдинове: в таком матче не было смысла его выпускать

Гатиятулин — о Замалтдинове: в таком матче не было смысла его выпускать
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после игры со «Спартаком» (3:5) высказался о нападающем казанского клуба Радэле Замалтдинове. Игрок был в заявке команды на матч, однако не вышел ни на одну смену.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Ткаченко – 07:50 (5x5)     0:2 Морозов – 09:08 (5x5)     1:2 Яруллин (Семёнов, Петан) – 25:53 (5x5)     1:3 Галимов (Пашин, Рубцов) – 31:54 (5x5)     2:3 Терехов (Пустозёров, Мифтахов) – 33:41 (5x5)     2:4 Вишневский (Локтионов, Голдобин) – 34:51 (5x4)     3:4 Яшкин (Фальковский) – 50:38 (5x5)     3:5 Морозов (Порядин, Миронов) – 59:27 (en)    

«С Эриком О’Деллом разговариваем, он опытный игрок, через многое прошёл. Моменты есть, просим его концентрироваться на своих полезных действиях. У нас есть уже мысли по первому номеру вратарской бригады, но у нас и по составу есть мысли, только до плей-офф в любом случае нужно проверить всю обойму.

Замалтдинова холодного в таком матче смысла не было выпускать, но в обойме, он своей игрой показал, что может играть хорошо. Мы не отходим от своей системы, стараемся выполнять, что у нас получается, но ведь и соперник готовится под нас, понимает, что играем в давление. Мы не хотим обрезаться, когда успеваем играть в давление – действуем активно, но просто бежать, чтобы обрезаться, смысла нет», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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