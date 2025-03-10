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Князев назвал ключевую причину неудачных матчей «Ак Барса»

Князев назвал ключевую причину неудачных матчей «Ак Барса»
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Защитник казанского «Ак Барса» Артемий Князев поделился мнением по поводу поражения в домашнем матче с московским «Спартаком» (3:5) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Ткаченко – 07:50 (5x5)     0:2 Морозов – 09:08 (5x5)     1:2 Яруллин (Семёнов, Петан) – 25:53 (5x5)     1:3 Галимов (Пашин, Рубцов) – 31:54 (5x5)     2:3 Терехов (Пустозёров, Мифтахов) – 33:41 (5x5)     2:4 Вишневский (Локтионов, Голдобин) – 34:51 (5x4)     3:4 Яшкин (Фальковский) – 50:38 (5x5)     3:5 Морозов (Порядин, Миронов) – 59:27 (en)    

«Буду банален – пропустили больше, чем соперник. Проблема скорее в обороне, сами совершаем ненужные ошибки, которые приводят к голам. Спады бывают у всех, сейчас стараемся работать, в каждой игре выкладываться, чтобы переломить эту тенденцию.

Прежде всего надо поработать над обороной, над системой игры, пропускать меньше», – сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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