Князев назвал ключевую причину неудачных матчей «Ак Барса»

Защитник казанского «Ак Барса» Артемий Князев поделился мнением по поводу поражения в домашнем матче с московским «Спартаком» (3:5) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2024/2025.

«Буду банален – пропустили больше, чем соперник. Проблема скорее в обороне, сами совершаем ненужные ошибки, которые приводят к голам. Спады бывают у всех, сейчас стараемся работать, в каждой игре выкладываться, чтобы переломить эту тенденцию.

Прежде всего надо поработать над обороной, над системой игры, пропускать меньше», – сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.