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18-летний белорус Артём Левшунов в составе «Чикаго» дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»

18-летний белорус Артём Левшунов в составе «Чикаго» дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»
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18-летний белорусский хоккеист Артём Левшунов в ночь с 10 на 11 марта мск проведёт свою первую игру в Национальной хоккейной лиге. Он сыграет в составе «Чикаго Блэкхоукс» в выездном матче с «Колорадо Эвеланш».

«Всегда мечтал об этом, всю свою хоккейную жизнь, и, конечно, это невероятно — дебютировать сегодня вечером. Я не нервничаю, чувствую себя хорошо. Но это же хоккейный матч. Я должен выйти на лёд, сделать свою работу, играть изо всех сил», — приводит слова Левшунова сайт НХЛ.

Артём станет шестым белорусом, который сыграет в нынешнем сезоне НХЛ-2024/2025. Начало встречи — в 4:00 по московскому времени.

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