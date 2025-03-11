Александр Овечкин допустил, что может вернуться в московское «Динамо» в 2026 году

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не исключил, что его ближайшее будущее может быть связано с КХЛ.

Текущий контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/2026. Александр является воспитанником московского «Динамо».

– Один болельщик «Вашингтона» перед входом на арену сказал мне на днях, что мечтает, чтобы ты, побив рекорд и забив 900-й гол, подписал с «Вашингтоном» новый контракт и пошёл на тысячу. Такое возможно?

– Думаю, нет.

– У тебя уже есть решение о том, что будет после следующего сезона, когда завершится действующий контракт? Возвращение в «Динамо»?

– Посмотрим. Скорее всего, да, в «Динамо». Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок, — приводит слова Овечкина «Спорт-экспресс».