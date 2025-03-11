Овечкин назвал самых талантливых хоккеистов, против которых играл

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал самых талантливых игроков, против которых ему доводилось играть.

«Самый талантливый хоккеист, против которого играл? Макдэвид, понятное дело, а также Маккиннон, Кросби, Малкин, Кучеров. Очень много талантливых, хороших хоккеистов. Но выбирать из них кого-то одного не хотел бы», — приводит слова Овечкина «Спорт-экспресс».

Напомним, Александр забил гол в матче регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен». Для россиянина этот гол стал 886-м в карьере в лиге. Таким образом, он сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до восьми шайб.