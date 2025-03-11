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Овечкин назвал самых талантливых хоккеистов, против которых играл

Овечкин назвал самых талантливых хоккеистов, против которых играл
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал самых талантливых игроков, против которых ему доводилось играть.

«Самый талантливый хоккеист, против которого играл? Макдэвид, понятное дело, а также Маккиннон, Кросби, Малкин, Кучеров. Очень много талантливых, хороших хоккеистов. Но выбирать из них кого-то одного не хотел бы», — приводит слова Овечкина «Спорт-экспресс».

Напомним, Александр забил гол в матче регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен». Для россиянина этот гол стал 886-м в карьере в лиге. Таким образом, он сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до восьми шайб.

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«Шанс приблизиться к Гретцки на его родной земле». Реакция Америки на 886-й гол Овечкина
«Шанс приблизиться к Гретцки на его родной земле». Реакция Америки на 886-й гол Овечкина
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