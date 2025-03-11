Защитник «Флориды» отстранён на 20 матчей за использование запрещённых препаратов

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад отстранён на 20 игр без сохранения заработной платы за нарушение условий Программы НХЛ/НХЛПА по применению веществ, улучшающих спортивные результаты, сообщается на официальном сайте лиги.

В соответствии с условиями Коллективного договора, отстранение сопровождается обязательным направлением в Программу НХЛ/НХЛПА по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и поведенческим здоровьем для оценки состояния и возможного лечения.

В нынешнем сезоне Аарон Экблад принял участие в 56 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив три гола и 30 результативных передач.

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