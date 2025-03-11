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Тренер «Вашингтона» Карбери объяснил, почему Протас заслужил достичь успеха

Тренер «Вашингтона» Карбери объяснил, почему Протас заслужил достичь успеха
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о белорусском форварде «столичных» Алексее Протасе.

«У Протаса сейчас звёздный час? Его звёздный час длится весь сезон! Я хочу сказать, что уровень этого хоккеиста растёт в геометрической прогрессии. Он потрясающе трудолюбивый и очень обучаемый. Прежде всего, я ценю в нём умение учиться. Алексей всегда хочет обратной связи от тренера. Он всё время думает, как стать лучше. Не только на льду, но в режиме питания, в работе на тренажёрах, вообще в системном плане. Такие люди добиваются успеха во всех сферах жизни», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

В нынешнем сезоне Протас забил 25 голов и сделал 29 результативных передач.

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