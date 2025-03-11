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Овечкин рассказал, что ему напомнила массовая драка между игроками «Вашингтона» и «Сиэтла»

Овечкин рассказал, что ему напомнила массовая драка между игроками «Вашингтона» и «Сиэтла»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о массовой драке во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (4:2). После потасовки сразу 10 игроков получили удаления.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Бураковски, Ларссон) – 12:37     1:1 Фехервари (Протас, Макмайкл) – 20:35     2:1 Строум (Сандин, Карлсон) – 22:51     2:2 Эберле (Стивенсон, Толванен) – 27:23     3:2 Макмайкл (Карлсон, Чикран) – 55:44     4:2 Овечкин (Уилсон, Дауд) – 58:31    

«На «Кэпитал Уан-Арена» не помню подобного, но помню на «Мэдисон Сквер Гарден», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

В мае 2021 года игроки «Вашингтона» и «Рейнджерс» устроили массовую драку.

На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 92 очка. «Сиэтл» (58) находится на 13-м месте на Западе.

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Овечкин с семьёй устроил фотосессию с трофеями:

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