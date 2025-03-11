Овечкин рассказал, что ему напомнила массовая драка между игроками «Вашингтона» и «Сиэтла»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о массовой драке во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (4:2). После потасовки сразу 10 игроков получили удаления.

«На «Кэпитал Уан-Арена» не помню подобного, но помню на «Мэдисон Сквер Гарден», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

В мае 2021 года игроки «Вашингтона» и «Рейнджерс» устроили массовую драку.

На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 92 очка. «Сиэтл» (58) находится на 13-м месте на Западе.

Овечкин с семьёй устроил фотосессию с трофеями: