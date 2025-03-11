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Тренер «Вашингтона» Карбери высказался о приближении Овечкина к рекорду Гретцки

Тренер «Вашингтона» Карбери высказался о приближении Овечкина к рекорду Гретцки
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о приближении нападающего и капитана команды Александра Овечкина к рекорду легендарного Уэйна Гретцки.

«Мы все чувствуем этот исторический момент. Особенно когда играем дома. Ты чувствуешь это на нашей арене, на нашей скамейке. С каждом голом он всё ближе. Стоит ему получить шайбу у синей линии, и ты уже начинаешь ждать гола. Мы ощущаем этот момент, но стараемся думать о насущных вещах. Голы придут, если мы будет правильно играть и правильно оценивать свою игру», — приводит слова Карбери пресс‑служба «столичных».

Овечкин в матче с «Сиэтлом» забросил свою 886-ю шайбу в регулярках НХЛ. От рекорда Уэйна Гретцки его отделяет восемь голов. В текущем сезоне на счету российского форварда 33 заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 48 матчах.

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