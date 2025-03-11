Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Личные цели надо убрать в сторону». Овечкин — об игре «Вашингтона» в последних матчах

«Личные цели надо убрать в сторону». Овечкин — об игре «Вашингтона» в последних матчах
Комментарии

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об игре «столичных» в последних матчах.

«Расписание очень тяжёлое, и уже сейчас надо готовиться к плей-офф. Недавно мы проиграли три матча подряд, поэтому надо все свои личные цели убрать в другую сторону и делать всё возможное, чтобы мы выбрались из той ситуации, в которую попали», — приводит слова Овечкина «Спорт-экспресс».

Овечкин в матче с «Сиэтлом» забросил свою 886-ю шайбу в регулярках НХЛ. От рекорда Уэйна Гретцки его отделяет восемь голов. В текущем сезоне на счету российского форварда 33 заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 48 матчах.

Материалы по теме
«Шанс приблизиться к Гретцки на его родной земле». Реакция Америки на 886-й гол Овечкина
«Шанс приблизиться к Гретцки на его родной земле». Реакция Америки на 886-й гол Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android