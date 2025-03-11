«Личные цели надо убрать в сторону». Овечкин — об игре «Вашингтона» в последних матчах

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об игре «столичных» в последних матчах.

«Расписание очень тяжёлое, и уже сейчас надо готовиться к плей-офф. Недавно мы проиграли три матча подряд, поэтому надо все свои личные цели убрать в другую сторону и делать всё возможное, чтобы мы выбрались из той ситуации, в которую попали», — приводит слова Овечкина «Спорт-экспресс».

Овечкин в матче с «Сиэтлом» забросил свою 886-ю шайбу в регулярках НХЛ. От рекорда Уэйна Гретцки его отделяет восемь голов. В текущем сезоне на счету российского форварда 33 заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 48 матчах.