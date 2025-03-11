«Баффало» обыграл «Эдмонтон», прервав шестиматчевую серию поражений

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Тейдж Томпсон (дважды) и Алекс Так.

За «Эдмонтон» забивали Дарнелл Нурс и Эван Бушар. Нападающий Леон Драйзайтль отметился двумя результативными передачами. На счету форварда Коннора Макдэвида одна передача. Российский нападающий Василий Подколзин не отметился результативными действиями.

«Баффало» прервал шестиматчевую серию поражений. «Эдмонтон», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд.