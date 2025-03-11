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«Баффало» обыграл «Эдмонтон», прервав шестиматчевую серию поражений

«Баффало» обыграл «Эдмонтон», прервав шестиматчевую серию поражений
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Томпсон – 13:28     1:1 Нурс (Стечер, Драйзайтль) – 21:35     2:1 Так (Маклауд) – 23:52     2:2 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 29:12 (pp)     3:2 Томпсон (Норрис) – 43:20    

В составе победителей забивали Тейдж Томпсон (дважды) и Алекс Так.

За «Эдмонтон» забивали Дарнелл Нурс и Эван Бушар. Нападающий Леон Драйзайтль отметился двумя результативными передачами. На счету форварда Коннора Макдэвида одна передача. Российский нападающий Василий Подколзин не отметился результативными действиями.

«Баффало» прервал шестиматчевую серию поражений. «Эдмонтон», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд.

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