Два очка Маккиннона помогли «Колорадо» всухую обыграть «Чикаго»
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В ночь с 10 на 11 марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу в это встрече со счётом 3:0 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Лехконен (Тэйвз, Маккиннон) – 40:31 2:0 Нечас (Маккиннон) – 43:27 3:0 Кивиранта – 59:06
В составе победителей заброшенными шайбами отметились финский нападающий Арттури Лехконен и чешский форвард Мартин Нечас. Канадский хоккеист Натан Маккиннон в этом матче отличился двумя результативными передачами.
У «Колорадо» начнётся выездная серия, команда встретится с «Миннесотой Уайлд» 12 марта. «Чикаго» продолжит выездную серию и проведёт матч с «Сан-Хосе Шаркс» 14 марта.
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