Натан Маккиннон стал третьим игроком в истории «Колорадо», набравшим 1000 очков в НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отличился двумя результативными передачами по ходу завершившегося матча с «Чикаго Блэкхоукс» (3:0), проходившего в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Благодаря этому Маккиннон покорил отметку в 1000 очков, набранных в составе «Колорадо» в НХЛ. Канадскому форварду на это потребовалось 856 матчей. Он стал всего лишь третьим игроком в истории франшизы, кому покорилась данная отметка.

Ранее такого делали Джо Сакик и Петер Штясны.

В текущем сезоне на счету Маккинона 102 очка в НЗЛ, он продолжает возглавлять бомбардирский рейтинг лиги.

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