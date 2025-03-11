Натан Маккиннон стал третьим игроком в истории «Колорадо», набравшим 1000 очков в НХЛ
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отличился двумя результативными передачами по ходу завершившегося матча с «Чикаго Блэкхоукс» (3:0), проходившего в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Лехконен (Тэйвз, Маккиннон) – 40:31 2:0 Нечас (Маккиннон) – 43:27 3:0 Кивиранта – 59:06
Благодаря этому Маккиннон покорил отметку в 1000 очков, набранных в составе «Колорадо» в НХЛ. Канадскому форварду на это потребовалось 856 матчей. Он стал всего лишь третьим игроком в истории франшизы, кому покорилась данная отметка.
Ранее такого делали Джо Сакик и Петер Штясны.
В текущем сезоне на счету Маккинона 102 очка в НЗЛ, он продолжает возглавлять бомбардирский рейтинг лиги.
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