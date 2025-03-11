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Маккиннон увеличил отрыв от Кучерова до 10 очков в списке лучших бомбардиров НХЛ

Маккиннон увеличил отрыв от Кучерова до 10 очков в списке лучших бомбардиров НХЛ
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Капитан «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон увеличил отрыв от российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова до 10 очков в списке лучших бомбардиров НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Лехконен (Тэйвз, Маккиннон) – 40:31     2:0 Нечас (Маккиннон) – 43:27     3:0 Кивиранта – 59:06    

Форвард «Эвеланш» отметился двумя результативными передачами на голы Арттури Лехконена и Мартина Нечаса в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:0). Таким образом, на счету Маккиннона в текущем сезона стало 102 (27+75) очков в 65 матчах.

Кучеров располагается на третьей строчке в гонке бомбардиров НХЛ. Россиянин набрал 92 (28+64) очка в регулярном чемпионате в 60 проведённых матчах.

На втором месте в данном рейтинге находится немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, в активе которого 97 очков в 64 матчах: 46 голов и 51 результативная передача.

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