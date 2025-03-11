Маккиннон увеличил отрыв от Кучерова до 10 очков в списке лучших бомбардиров НХЛ
Поделиться
Капитан «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон увеличил отрыв от российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова до 10 очков в списке лучших бомбардиров НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Лехконен (Тэйвз, Маккиннон) – 40:31 2:0 Нечас (Маккиннон) – 43:27 3:0 Кивиранта – 59:06
Форвард «Эвеланш» отметился двумя результативными передачами на голы Арттури Лехконена и Мартина Нечаса в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:0). Таким образом, на счету Маккиннона в текущем сезона стало 102 (27+75) очков в 65 матчах.
Кучеров располагается на третьей строчке в гонке бомбардиров НХЛ. Россиянин набрал 92 (28+64) очка в регулярном чемпионате в 60 проведённых матчах.
На втором месте в данном рейтинге находится немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, в активе которого 97 очков в 64 матчах: 46 голов и 51 результативная передача.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 марта 2025
-
07:03
-
06:53
-
06:52
-
06:48
-
04:45
-
04:43
-
03:01
-
02:04
-
02:02
-
01:33
-
01:23
-
00:46
-
00:09
-
00:00
- 10 марта 2025
-
23:55
-
23:49
-
23:45
-
23:30
-
23:27
-
23:15
-
23:09
-
22:50
-
22:45
-
22:35
-
22:27
-
22:22
-
21:52
-
21:40
-
21:26
-
21:14
-
21:05
-
20:59
-
20:53
-
20:33
-
20:10