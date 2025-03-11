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Быстрее Маккиннона из действующих игроков 1000 очков набрали Макдэвид, Кросби и Малкин

Быстрее Маккиннона из действующих игроков 1000 очков набрали Макдэвид, Кросби и Малкин
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отличился двумя результативными передачами по ходу завершившегося матча с «Чикаго Блэкхоукс» (3:0), проходившего в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Благодаря этому канадец покорил отметку в набранных 1000 очков в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Лехконен (Тэйвз, Маккиннон) – 40:31     2:0 Нечас (Маккиннон) – 43:27     3:0 Кивиранта – 59:06    

Для набора такого количества очков Натану потребовалось провести 856 матчей. Он стал четвёртым по скорости действующим хоккеистом, покорившим указанную очковую планку. Меньшее количество игр на набор 1000 очков потребовалось лишь Коннору Макдэвиду (659),Сидни Кросби (757) и Евгению Малкину (848).

В текущем сезоне на счету Маккинона 102 очка в НЗЛ, он продолжает возглавлять бомбардирский рейтинг лиги.

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