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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 11 марта

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 11 марта
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Сегодня, 11 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0     1:1     2:1     2:2     3:2    
НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Перрон (Жиру) – 27:39 (pp)     1:1 Ларкин (Рэймонд) – 42:58     2:1 Козенс (Сандерсон, Ткачук) – 54:56 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Лехконен (Тэйвз, Маккиннон) – 40:31     2:0 Нечас (Маккиннон) – 43:27     3:0 Кивиранта – 59:06    
НХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 4
Б
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Марнер, Нис) – 12:42 (pp)     0:2 Йернкрок (Доми, Райлли) – 19:38 (pp)     0:3 Бенуа (Кемпф, Хольмберг) – 24:48     1:3 Карконе (Доан, Макбэйн) – 28:14     2:3 Шмальц (Мяяття, Келлер) – 29:03     3:3 Хэйтон (Сергачёв, Гюнтер) – 32:11 (pp)     3:4 Марнер – 65:00    

Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 92 очка после 64 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 92 очками после 65 сыгранных матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.

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