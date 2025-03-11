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«Я чувствую себя обновлённым». Брэд Маршан — о приходе во «Флориду»

«Я чувствую себя обновлённым». Брэд Маршан — о приходе во «Флориду»
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36-летний канадский нападающий Брэд Маршан высказался о своём переходе из «Бостон Брюинз» во «Флориду Пантерз».

«В конечном итоге мы гонимся за Кубком Стэнли. Всегда хочется иметь шанс бороться за него каждый год. Ты никогда не знаешь, сколько времени тебе осталось в этой лиге. Никогда не знаешь, когда наступит твой последний день, и ты хочешь извлечь из этого максимум пользы. Приехав сюда, я чувствую себя обновлённым», — приводит слова Маршана ESPN.

Брэд Маршан дебютировал в НХЛ в 2010 году и всю свою карьеру выступал за «Бостон». В его активе 976 очков в 1090 матчах регулярного чемпионата за карьеру (422 заброшенные шайбы и 554 результативные передачи). В текущем сезоне на счету Маршана 47 (21+26) очков в 61 встрече регулярного чемпионата.

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