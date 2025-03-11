Тройка «Трактора» Шабанов — Кадейкин — Коростелёв набрала 25 очков в четырёх матчах

Тройка нападающих челябинского «Трактора» Максим Шабанов — Александр Кадейкин — Никита Коростелёв набрала 25 очков в четырёх последних матчах: с «Ак Барсом» (3:2), «Барысом» (8:0), «Северсталью» (5:1) и «Ладой» (6:0).

В этих играх Шабанов записал на свой счёт 11 (3+8) очков, Кадейкин и Коростелёв — по 7 (4+3) баллов.

Отметим, что Шабанов за четыре игры набрал больше очков, чем за предыдущие 12 игр. В тех матчах форвард забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач. Благодаря этой серии Шабанов вырвался на второе место в бомбардирской гонке, имея в активе 64 (22+42) очка.

Александр Кадейкин же обновил личный рекорд по очкам в КХЛ. На счету 31-летнего нападающего на данный момент 43 (23+20) очка.