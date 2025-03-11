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Расписание матчей КХЛ на 11 марта 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 11 марта 2025 года
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Сегодня, 11 марта, пройдёт пять матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мн
Минск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 95 очков в 64 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 83 очка после 62 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный ЦСКА, набравший 83 балла в 63 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 90 очков в 64 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 85 очков в 63 матчах. Тройку замыкает магнитогорский «Металлург» с 82 очками в 63 играх.

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