Расписание матчей КХЛ на 11 марта 2025 года

Сегодня, 11 марта, пройдёт пять матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 марта 2025, вторник. 19:30 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 95 очков в 64 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 83 очка после 62 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный ЦСКА, набравший 83 балла в 63 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 90 очков в 64 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 85 очков в 63 матчах. Тройку замыкает магнитогорский «Металлург» с 82 очками в 63 играх.