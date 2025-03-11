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Расписание матчей МХЛ на 11 марта 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 11 марта 2025 года
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Сегодня, 11 марта, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 14:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Не начался
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
Не начался
Локо-76
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Не начался
Амурские Тигры
Хабаровск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Не начался
Алмаз
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Не начался
Спутник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 18:30 МСК
МХК Динамо М
Москва
Не начался
Локо
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Не начался
Реактор
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Не начался
Русские Витязи
Московская область
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946». Армейцы набрали 80 очков после 49 встреч. На втором месте находится «Спартак», заработав столько же очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 69 очков.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 76 очков за 47 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (76), на третьем — «Омские Ястребы» (76).

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