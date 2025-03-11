Расписание матчей МХЛ на 11 марта 2025 года
Поделиться
Сегодня, 11 марта, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 14:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Не начался
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
Не начался
Локо-76
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Не начался
Амурские Тигры
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Не начался
Алмаз
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Не начался
Спутник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 18:30 МСК
МХК Динамо М
Москва
Не начался
Локо
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Не начался
Реактор
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Не начался
Русские Витязи
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946». Армейцы набрали 80 очков после 49 встреч. На втором месте находится «Спартак», заработав столько же очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 69 очков.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 76 очков за 47 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (76), на третьем — «Омские Ястребы» (76).
Комментарии
- 11 марта 2025
-
09:00
-
08:50
-
08:35
-
08:17
-
08:05
-
07:03
-
06:53
-
06:52
-
06:48
-
04:45
-
04:43
-
03:01
-
02:04
-
02:02
-
01:33
-
01:23
-
00:46
-
00:09
-
00:00
- 10 марта 2025
-
23:55
-
23:49
-
23:45
-
23:30
-
23:27
-
23:15
-
23:09
-
22:50
-
22:45
-
22:35
-
22:27
-
22:22
-
21:52
-
21:40
-
21:26
-
21:14