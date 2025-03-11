Расписание матчей МХЛ на 11 марта 2025 года

Сегодня, 11 марта, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 11 марта 2025, вторник. 14:00 МСК Кузнецкие Медведи Новокузнецк Не начался Мамонты Югры Ханты-Мансийск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 11 марта 2025, вторник. 17:00 МСК Снежные Барсы Астана Не начался Локо-76 Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 11 марта 2025, вторник. 18:00 МСК МХК Спартак Москва Не начался Алмаз Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 11 марта 2025, вторник. 18:00 МСК Чайка Нижний Новгород Не начался Спутник Альметьевск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 11 марта 2025, вторник. 18:30 МСК МХК Динамо М Москва Не начался Локо Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 11 марта 2025, вторник. 18:30 МСК Ирбис Казань Не начался Реактор Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946». Армейцы набрали 80 очков после 49 встреч. На втором месте находится «Спартак», заработав столько же очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 69 очков.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 76 очков за 47 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (76), на третьем — «Омские Ястребы» (76).