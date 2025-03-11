Капитан «Динамо» Игорь Ожиганов назвал цель московского клуба на остаток регулярки

Капитан московского «Динамо» Игорь Ожиганов заявил, что цель бело-голубых на остаток регулярки Континентальной хоккейной лиги — попасть в топ-4 турнирной таблицы Западной конференции.

«Главное — начать плей-офф дома. Чтобы первые матчи серии первого раунда прошли на нашем домашнем льду. С какого конкретно из этих мест, уже сложнее говорить, поскольку плотность в таблице сейчас такая, что неясно, кто как закончит регулярку, кто на кого может попасть в плей-офф. Даже если кто-то захочет подгадать себе соперника, у него ничего не получится. В этом году настолько всё непредсказуемо, что мы все, скорее всего, только в последний момент узнаем соперников», — приводят слова Ожиганова «Известия».