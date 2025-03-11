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Овечкину осталось забить шесть голов до повторения рекорда Г. Хоу в НХЛ по шайбам в 39 лет

Овечкину осталось забить шесть голов до повторения рекорда Г. Хоу в НХЛ по шайбам в 39 лет
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39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги забросил 33 шайбы.

Как сообщает портал Quant Hockey, Овечкину осталось забить шесть голов до повторения рекорда Горди Хоу в НХЛ по шайбам в 39 лет. На счету канадского бывшего форварда 39 голов в сезоне-1967/1968. Овечкин занимает второе место по данному показателю.

Овечкин ведёт гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, в активе канадца 894 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Овечкин к сегодняшнему дню забросил 886 шайб, от повторения рекорда Гретцки его отделяет восемь голов, от установления нового рекорда — девять.

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