«У нас самих мало информации». Защитник СКА Земчёнок — об отсутствии Евгения Кузнецова

Защитник СКА Артём Земчёнок прокомментировал отсутствие в составе армейского клуба нападающего Евгения Кузнецова, который внесён в список травмированных.

— Серьёзно ли сказывается отсутствие Евгения Кузнецова? Или уже привыкаете играть без него?

— Все игроки, конечно, нужны. Что с Кузнецовым, не могу точно сказать. У нас самих мало информации. Хорошо, когда все вместе. Даже если он не играет, то он помогает ребятам, подсказывает, создаёт атмосферу, — приводит слова Земчёнка «ВсеПроСпорт».

Напомним, Кузнецов в сезоне провёл лишь 38 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. 28 февраля 2025 года он был вновь внесён армейским клубом в список травмированных.