«Авангард» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 11 марта, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 марта 2025, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» на данный момент провёл 63 игры и находится на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 80 очков.

В текущем сезоне «Торпедо» провело 63 игры и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 70 очков.