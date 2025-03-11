«Авангард» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 11 марта, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Авангард» на данный момент провёл 63 игры и находится на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 80 очков.
В текущем сезоне «Торпедо» провело 63 игры и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 70 очков.