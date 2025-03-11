Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Авангард — Торпедо: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

«Авангард» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск
Комментарии

Сегодня, 11 марта, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Авангард» на данный момент провёл 63 игры и находится на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 80 очков.

В текущем сезоне «Торпедо» провело 63 игры и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 70 очков.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
«Авангард» вывел Владимира Ткачёва из списка травмированных
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android