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Светлов — об Овечкине: «Вашингтон» может сыграть на снайперский результат капитана

Светлов — об Овечкине: «Вашингтон» может сыграть на снайперский результат капитана
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов предположил, что в оставшихся матчах регулярки НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» может сыграть на снайперский результат российского капитана Александра Овечкина, который продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в лиге.

«Столичные» лидируют в конференции и — наряду с «Виннипегом» — во всей лиге. 10-12 команд на финише чемпионата будут сражаться за последние путёвки в плей-офф, предстоит жёсткая борьба. «Вашингтон» в ней не участвует и где-то может сыграть более эффектно, на снайперский результат своего капитана.

Кстати, об этом мало говорится, но секрет лидерства «Вашингтона» — в том числе в самом факте гонки Овечкина за Гретцки. Все понимают, что она историческая, все игроки команды хотят к ней прикоснуться, у каждого появляется дополнительная уверенность. Это лучшая мотивация для команды, что фиксируют и табло, и турнирные таблицы», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

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