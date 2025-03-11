«ЦСКА не может так плохо играть при счёте 4:1». Соркин — о победе над «Автомобилистом»
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Нападающий ЦСКА Максим Соркин высказался о победе над «Автомобилистом» (4:3) в Екатеринбурге в первом матче на новой «УГМК-Арене».
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 17:15 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Галиев (Полтапов, Ярош) – 08:15 (5x5) 0:2 Полтапов (Соркин, Галиев) – 25:19 (5x5) 0:3 Мамин – 27:07 (4x5) 1:3 Меркли (Шаров, Трямкин) – 27:32 (5x4) 1:4 Полтапов (Соркин, Нестеров) – 28:53 (5x5) 2:4 Трямкин (Каштанов, Шашков) – 52:34 (5x5) 3:4 Зборовский (Обидин, Меркли) – 58:05 (5x5)
«Хорошая победа, особенно в первом и втором периодах неплохо играли. Третий период вне зачёта, мы не можем при счёте 4:1 так плохо играть.
Арена «Автомобилиста»? Всё понравилось, классная и новая арена. Виден масштаб, думаю, уральские болельщики заслужили такую классную арену.
Спасибо нашим армейским болельщикам, мы их сегодня прекрасно слышали. Они – наш шестой полевой игрок на льду, подбадривают нас и поддерживают. Мы стараемся отвечать им только победами», — цитирует Соркина «Советский спорт».
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