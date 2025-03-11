Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«ЦСКА не может так плохо играть при счёте 4:1». Соркин — о победе над «Автомобилистом»

«ЦСКА не может так плохо играть при счёте 4:1». Соркин — о победе над «Автомобилистом»
Комментарии

Нападающий ЦСКА Максим Соркин высказался о победе над «Автомобилистом» (4:3) в Екатеринбурге в первом матче на новой «УГМК-Арене».

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 17:15 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Галиев (Полтапов, Ярош) – 08:15 (5x5)     0:2 Полтапов (Соркин, Галиев) – 25:19 (5x5)     0:3 Мамин – 27:07 (4x5)     1:3 Меркли (Шаров, Трямкин) – 27:32 (5x4)     1:4 Полтапов (Соркин, Нестеров) – 28:53 (5x5)     2:4 Трямкин (Каштанов, Шашков) – 52:34 (5x5)     3:4 Зборовский (Обидин, Меркли) – 58:05 (5x5)    

«Хорошая победа, особенно в первом и втором периодах неплохо играли. Третий период вне зачёта, мы не можем при счёте 4:1 так плохо играть.

Арена «Автомобилиста»? Всё понравилось, классная и новая арена. Виден масштаб, думаю, уральские болельщики заслужили такую классную арену.

Спасибо нашим армейским болельщикам, мы их сегодня прекрасно слышали. Они – наш шестой полевой игрок на льду, подбадривают нас и поддерживают. Мы стараемся отвечать им только победами», — цитирует Соркина «Советский спорт».

Материалы по теме
«Автомобилисту» «снесло башню» от новой арены? В игре с ЦСКА он опомнился очень поздно
«Автомобилисту» «снесло башню» от новой арены? В игре с ЦСКА он опомнился очень поздно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android