«ЦСКА не может так плохо играть при счёте 4:1». Соркин — о победе над «Автомобилистом»

Нападающий ЦСКА Максим Соркин высказался о победе над «Автомобилистом» (4:3) в Екатеринбурге в первом матче на новой «УГМК-Арене».

«Хорошая победа, особенно в первом и втором периодах неплохо играли. Третий период вне зачёта, мы не можем при счёте 4:1 так плохо играть.

Арена «Автомобилиста»? Всё понравилось, классная и новая арена. Виден масштаб, думаю, уральские болельщики заслужили такую классную арену.

Спасибо нашим армейским болельщикам, мы их сегодня прекрасно слышали. Они – наш шестой полевой игрок на льду, подбадривают нас и поддерживают. Мы стараемся отвечать им только победами», — цитирует Соркина «Советский спорт».