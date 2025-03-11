«Новость стала шоком». Экблад — о своей дисквалификации на 20 игр

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад прокомментировал своё отстранение на 20 игр без сохранения заработной платы за нарушение условий Программы НХЛ/НХЛПА по применению веществ, улучшающих спортивные результаты.

«Как объявила НХЛ, я был отстранён от игры за нарушение программы НХЛ по использованию веществ, улучшающих спортивные показатели. Новость о том, что я провалил выборочный тест на допинг, стала для меня шоком. Я совершил ошибку, приняв что-то, что помогло мне восстановиться после недавней травмы, не проконсультировавшись предварительно с соответствующим медицинским персоналом и персоналом команды. Я подвёл своих товарищей по команде, «Пантерз» и наших замечательных болельщиков и искренне сожалею. Я беру на себя ответственность за ошибку и буду полностью готов вернуться в команду, когда закончится моя дисквалификация», — приводит слова Экблада сайт НХЛ.