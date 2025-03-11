Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Новость стала шоком». Экблад — о своей дисквалификации на 20 игр

«Новость стала шоком». Экблад — о своей дисквалификации на 20 игр
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад прокомментировал своё отстранение на 20 игр без сохранения заработной платы за нарушение условий Программы НХЛ/НХЛПА по применению веществ, улучшающих спортивные результаты.

«Как объявила НХЛ, я был отстранён от игры за нарушение программы НХЛ по использованию веществ, улучшающих спортивные показатели. Новость о том, что я провалил выборочный тест на допинг, стала для меня шоком. Я совершил ошибку, приняв что-то, что помогло мне восстановиться после недавней травмы, не проконсультировавшись предварительно с соответствующим медицинским персоналом и персоналом команды. Я подвёл своих товарищей по команде, «Пантерз» и наших замечательных болельщиков и искренне сожалею. Я беру на себя ответственность за ошибку и буду полностью готов вернуться в команду, когда закончится моя дисквалификация», — приводит слова Экблада сайт НХЛ.

Материалы по теме
Защитник «Флориды» отстранён на 20 матчей за использование запрещённых препаратов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android