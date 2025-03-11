Кожевников объяснил, почему будет лучше, если Овечкин побьёт рекорд в следующем сезоне

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников объяснил, почему будет лучше, если российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в следующем сезоне.

— Есть мнение, что для НХЛ будет лучше, если Овечкин побьёт рекорд Гретцки в следующем сезоне.

— Я тоже такого мнения. Если брать бизнес, то 100% было бы лучше на следующий год сделать это. Это ажиотаж. Перед сезоном и в сезоне все будут радоваться ещё больше. Народ попрёт, чтобы посмотреть на это всё.

— Болельщики просят, чтобы следующий сезон «Вашингтон» начинал матчами с «Питтсбургом».

— Я не знаю, мне всё равно. И Александру всё равно, с кем он будет начинать сезон. Для него-то какая разница? Ему-то забивать — и всё. Показывать своё высочайшее мастерство, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.