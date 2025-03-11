«Вашингтон» не входит в топ-5 главных претендентов на Кубок Стэнли по версии The Athletic

Североамериканский портал The Athletic представил обновлённый прогноз главных претендентов на Кубок Стэнли.

Главным претендентом на завоевание главного трофея Национальной хоккейной лиги является «Флорида Пантерз» (15%). На второй строчке — «Даллас Старз» (13%), на третьей — «Эдмонтон Ойлерз» (12%). Отметим, что «Вашингтон Кэпиталз», занимающий первое место на Востоке, лишь 10-й с шансами в 5% на победу в Кубке Стэнли.

Топ-10 главных претендентов на Кубок Стэнли по версии The Athletic:

1. «Флорида Пантерз» (15%).

2. «Даллас Старз» (13%).

3. «Эдмонтон Ойлерз» (12%).

4. «Виннипег Джетс» (9%).

5. «Каролина Харрикейнз» (9%).

6. «Торонто Мэйпл Лифс» (8%).

7. «Тампа-Бэй Лайтнинг» (8%).

8. «Вегас Голден Найтс» (7%).

9. «Колорадо Эвеланш» (6%).

10. «Вашингтон Кэпиталз» (5%).