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«Проблема есть, но она решаемая». Яруллин — об игре «Ак Барса» в последних встречах

«Проблема есть, но она решаемая». Яруллин — об игре «Ак Барса» в последних встречах
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Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин после поражения от «Спартака» (3:5) высказался о нестабильной игре казанского клуба в последних встречах. «Ак Барс» потерпел четыре поражения в последних шести играх.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Ткаченко – 07:50 (5x5)     0:2 Морозов – 09:08 (5x5)     1:2 Яруллин (Семёнов, Петан) – 25:53 (5x5)     1:3 Галимов (Пашин, Рубцов) – 31:54 (5x5)     2:3 Терехов (Пустозёров, Мифтахов) – 33:41 (5x5)     2:4 Вишневский (Локтионов, Голдобин) – 34:51 (5x4)     3:4 Яшкин (Фальковский) – 50:38 (5x5)     3:5 Морозов (Порядин, Миронов) – 59:27 (en)    

– Игра ушла в последних матчах. Как её вернуть?
– Удача, не удача – это всё отговорки. Только через работу всё это переламывается. Проблема есть, но она решаемая. Её надо решить всем вместе, единым целым. Не надо совершать глупых ошибок. Кто бы что ни говорил, практика показывает, что при порядке в обороне ты выигрываешь кубок. Если мы хотим выиграть кубок, мы должны уметь играть в обороне, должны строго играть сзади.

– Ждать преображения в плей-офф?
– Конечно. Мы не миримся с таким положением. Конечно, нам стыдно. Мы люди, мы все спортсмены. Каждый человек, здесь находящийся, прошёл путь, значит, у него есть характер, стержень и спортивное самолюбие. Нам не нравится это положение – это факт. Мы не так хотели подходить к плей-офф, не так хотели заканчивать чемпионат. Но нет смысла плакаться и забиваться в угол. Неважно, на каком месте сейчас закончим, главное – плей-офф. Как показывает практика, всё может поменяться, — цитирует Яруллина Metaratings.

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