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Пьер-Люк Дюбуа рассказал одну из лучших для него историй, связанную с Овечкиным

Пьер-Люк Дюбуа рассказал одну из лучших для него историй, связанную с Овечкиным
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа рассказал одну из лучших для него историй, связанную с российским капитаном столичного клуба Александром Овечкиным.

«Я играю с ним всего несколько месяцев, но у меня много историй. Конечно, одна из лучших была, когда меня обменяли сюда. Первое сообщение, которое я получил, было от Овечкина, а вскоре после этого и первый звонок. Это был он.

Это было в мой день рождения, и Алекс был в отпуске — по-моему, в Турции. Он просто позвонил мне, поприветствовал меня в команде и поздравил с днём ​​рождения. В детстве я смотрел, как он играет, а потом, когда меня обменяли, я подумал: «О, я смогу играть с ним!» Но получить этот звонок было действительно крутым моментом в моей карьере», — приводит слова Дюбуа RG.

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