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Вишневский ответил на вопрос о готовности «Спартака» к плей-офф

Вишневский ответил на вопрос о готовности «Спартака» к плей-офф
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Защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский ответил на вопрос о готовности красно-белых к игре в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

– Как оценишь готовность к плей-офф? Что-то нужно ещё подправить?
– Вот проведём последние пять матчей, там подправим кое-что и уже будем оценивать нашу готовность к плей-офф.

– Что в плей-офф будет критично?
– Все аспекты игры. Нет никаких мелочей. Большинство, меньшинство, игра «5х5», вбрасывание, всё. Всё важно, — цитирует Вишневского Metaratings.

«Спартак» после победы над «Ак Барсом» (5:3) прервал серию из четырёх поражений подряд и находится на пятой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 79 очков в 63 играх.

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