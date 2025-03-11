Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Пообщались, эффект прошёл, снова начался детский хоккей». Потапов — о лидерах «Спартака»

«Пообщались, эффект прошёл, снова начался детский хоккей». Потапов — о лидерах «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов ответил на вопрос об игре лидеров «Спартака» Николая Голдобина и Ивана Морозова в нынешнем сезоне КХЛ.

— У «Спартака» против Казани сыграли Голдобин и Морозов. Голдобин пропустил два матча, Морозов уже играл в Нижнем. Жамнов их сажал на лавку даже в выигранных матчах, не выпускал на матчи в воспитательных целях. Насколько это работает?
— Это работает с человеком, который понимает и справляется. Когда они играют и их не трогают, когда у них всё получается и глаза горят — в прошлом сезоне было так. В этом — раз пообщались, два пообщались, эффект прошёл, снова начался детский хоккей. Уверен, что Жамнову это не нравится, но ему приходится так делать, потому что его не устраивает игра лидеров команды, — приводит слова Потапова сайт КХЛ.

Материалы по теме
Жамнов — о Голдобине и Морозове: хочется, чтобы они поняли, что от них требуется
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android