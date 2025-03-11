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«Не в мою смену». Кочетков — о возможности Овечкина побить рекорд в игре с «Каролиной»

«Не в мою смену». Кочетков — о возможности Овечкина побить рекорд в игре с «Каролиной»
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Вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков прокомментировал прогноз Национальной хоккейной лиги о том, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в начале апреля в игре с «ураганами».

— НХЛ недавно опубликовала прогноз, что если Овечкин продолжит забивать в таком же темпе, то он побьёт рекорд 3 апреля — в матче, который вы проводите дома. Хотел бы ты, чтобы рекорд пал именно в матче с «Каролиной»?
— Очень не хотел бы, чтобы Овечкин забил мне и побил рекорд Гретцки именно в матче с «Каролиной». Мы с Димой Орловым сделаем всё, чтобы этого не случилось, — только не в мою смену. Не хочу пересматривать этот хайлайт долгие годы и запомниться всем как вратарь, пропустивший от Овечкина, — цитирует Кочеткова Sport24.

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