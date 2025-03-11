Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фастовский оценил вероятность перехода Овечкина в СКА, а не в московское «Динамо»

Фастовский оценил вероятность перехода Овечкина в СКА, а не в московское «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский оценил вероятное возвращение нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в московское «Динамо» и высказался, может ли форвард перейти в СКА.

– Овечкин допустил возвращение в «Динамо» летом 2026 года. Реально ли это?
– Зная Александра, я думаю, что это вполне реальная история. Мне кажется, что он действительно правильный человек во всех отношениях. Он это доказал своей карьерой и жизнью. Я считаю, что такое развитие событий вполне реально. Тем более он сам об этом сказал.

– Может ли Овечкин оказаться не в «Динамо», а в СКА? Роман Ротенберг говорил, что Александр интересен армейцам.
– Зная Александра, его приверженность и его родных ко всей истории «Динамо», я думаю, что вероятность того, что Овечкин перейдёт не в «Динамо», очень небольшая. Я даже считаю, что её практически нет, — приводит слова Фастовского «Спорт день за днём».

Материалы по теме
«Не в мою смену». Кочетков — о возможности Овечкина побить рекорд в игре с «Каролиной»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android