Фастовский оценил вероятность перехода Овечкина в СКА, а не в московское «Динамо»

Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский оценил вероятное возвращение нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в московское «Динамо» и высказался, может ли форвард перейти в СКА.

– Овечкин допустил возвращение в «Динамо» летом 2026 года. Реально ли это?

– Зная Александра, я думаю, что это вполне реальная история. Мне кажется, что он действительно правильный человек во всех отношениях. Он это доказал своей карьерой и жизнью. Я считаю, что такое развитие событий вполне реально. Тем более он сам об этом сказал.

– Может ли Овечкин оказаться не в «Динамо», а в СКА? Роман Ротенберг говорил, что Александр интересен армейцам.

– Зная Александра, его приверженность и его родных ко всей истории «Динамо», я думаю, что вероятность того, что Овечкин перейдёт не в «Динамо», очень небольшая. Я даже считаю, что её практически нет, — приводит слова Фастовского «Спорт день за днём».