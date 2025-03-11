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«Адмирал» в шестой раз подряд победил «Амур» в дальневосточном дерби текущего сезона

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» в дальневосточном дерби принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

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На пятой минуте первого периода Дмитрий Завгородний с передач Джека Родевальда и Александра Шепелева открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Никита Сошников с передач Либора Шулака и Дмитрия Завгороднего удвоил преимущество хозяев. На 16-й минуте периода Егор Петухов с передач Аркадия Шестакова и Никиты Сошникова сделал счёт 3:0.

В начале второго периода Олег Ли с передачи Ильи Талалуева забросил первую шайбу «Амура» в игре. На пятой минуте периода Даниил Гутик с передач Степана Старкова и Павла Шэна сделал счёт 4:1.

На девятой секунде третьего периода Никита Сошников с передачи Егора Петухова довёл счёт до крупного. На девятой минуте периода Александр Брынцев с передачи Олега Ли забил второй гол гостей в игре.

Отметим, что «Адмирал» выиграл все шесть матчей у «Амура» в нынешнем сезоне.