«Адмирал» в шестой раз подряд победил «Амур» в дальневосточном дерби текущего сезона

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» в дальневосточном дерби принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На пятой минуте первого периода Дмитрий Завгородний с передач Джека Родевальда и Александра Шепелева открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Никита Сошников с передач Либора Шулака и Дмитрия Завгороднего удвоил преимущество хозяев. На 16-й минуте периода Егор Петухов с передач Аркадия Шестакова и Никиты Сошникова сделал счёт 3:0.
В начале второго периода Олег Ли с передачи Ильи Талалуева забросил первую шайбу «Амура» в игре. На пятой минуте периода Даниил Гутик с передач Степана Старкова и Павла Шэна сделал счёт 4:1.
На девятой секунде третьего периода Никита Сошников с передачи Егора Петухова довёл счёт до крупного. На девятой минуте периода Александр Брынцев с передачи Олега Ли забил второй гол гостей в игре.
Отметим, что «Адмирал» выиграл все шесть матчей у «Амура» в нынешнем сезоне.
- 11 марта 2025
-
15:18
-
15:02
-
14:44
-
14:25
-
14:06
-
13:45
-
13:30
-
13:10
-
12:47
-
12:28
-
12:10
-
11:47
-
11:33
-
11:16
-
10:55
-
10:38
-
10:30
-
10:19
-
10:03
-
09:44
-
09:29
-
09:20
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:35
-
08:17
-
08:05
-
07:03
-
06:53
-
06:52
-
06:48
-
04:45
-
04:43
-
03:01