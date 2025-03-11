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Адмирал — Амур, результат матча 11 марта 2024, счет 5:2, КХЛ 2024-2025

«Адмирал» в шестой раз подряд победил «Амур» в дальневосточном дерби текущего сезона
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Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» в дальневосточном дерби принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Завгородний (Родевальд, Шепелев) – 04:21 (5x5)     2:0 Сошников (Шулак, Завгородний) – 14:06 (5x4)     3:0 Петухов (Шестаков, Сошников) – 15:56 (5x5)     3:1 Ли (Талалуев) – 21:35 (5x5)     4:1 Гутик (Старков, Шэн) – 24:25 (5x5)     5:1 Сошников (Петухов) – 40:09 (5x5)     5:2 Брынцев (Ли) – 48:24 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На пятой минуте первого периода Дмитрий Завгородний с передач Джека Родевальда и Александра Шепелева открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Никита Сошников с передач Либора Шулака и Дмитрия Завгороднего удвоил преимущество хозяев. На 16-й минуте периода Егор Петухов с передач Аркадия Шестакова и Никиты Сошникова сделал счёт 3:0.

В начале второго периода Олег Ли с передачи Ильи Талалуева забросил первую шайбу «Амура» в игре. На пятой минуте периода Даниил Гутик с передач Степана Старкова и Павла Шэна сделал счёт 4:1.

На девятой секунде третьего периода Никита Сошников с передачи Егора Петухова довёл счёт до крупного. На девятой минуте периода Александр Брынцев с передачи Олега Ли забил второй гол гостей в игре.

Отметим, что «Адмирал» выиграл все шесть матчей у «Амура» в нынешнем сезоне.

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