Экс-игрок клубов КХЛ Максим Рыбин назвал главных фаворитов в борьбе за победу в Кубке Стэнли нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.

«Вашингтон» в этом году играет очень прилично! Даже в том случае, если проигрывают по счёту, всегда могут спокойно отыграться и перевернуть игру. Поэтому могу с уверенностью сказать, что «Кэпиталз» и Овечкин – крепкие претенденты на Кубок Стэнли в этом году.

«Виннипег» улетел по очкам, набирают от игры к игре, так что они тоже являются фаворитами в плей-офф. «Вегас» – очень сильная команда, которая может выстрелить. «Флорида» мне очень симпатизирует. Маршан туда пришёл, это очень мощное усиление к плей-офф. Он там будет драться и кусаться, я уверен! «Флорида» – это ещё один яркий фаворит для меня. Команда чемпионская, Бобровский просто в огне – шикарно играет просто. Этот коллектив вообще не имеет слабых мест», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».