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«Просто зверь». Форвард «Металлурга» Канцеров назвал лучшего хоккеиста современности

«Просто зверь». Форвард «Металлурга» Канцеров назвал лучшего хоккеиста современности
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Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров считает российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова лучшим игроком современности.

«Кучеров. Больше всего мне нравится по стилю. Леворукий, крайний. Он здорово видит поляну. В прошлом сезоне он поучаствовал в 50% шайб своей команды. Просто зверь. Я видел нарезки его смен. Он может не всегда вполную дорабатывать, но может делать удивительные вещи даже так: стоять на двух ногах, вовремя ускориться, выждать паузу, отдать передачу через три клюшки, и гол», — приводит слова Канцерова «ВсеПроСпорт».

Никита Кучеров после 60 сыгранных встреч имеет в активе 92 (28+64) очка.

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