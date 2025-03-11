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Владимир Ткачёв сыграет за «Авангард» впервые в сезоне

Владимир Ткачёв сыграет за «Авангард» впервые в сезоне
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Сегодня, 11 марта, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
1-й период
1 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Бокун (Воронин, Белевич) – 09:46 (5x5)     1:1 Башкиров (Фьоре) – 14' (5x5)    

За «Авангард» впервые в сезоне сыграет нападающий Владимир Ткачёв. Форвард выйдет во втором звене с нападающими Ридом Буше и Николаем Прохоркиным.

Фото: КХЛ

Напомним, 29-летний форвард порвал ахилл в конце июля прошлого года. Ему была сделана операция, после которой он восстанавливался весь текущий сезон. Последний раз хоккеист выходил на лёд 30 марта 2024 года.

«Авангард» на данный момент провёл 63 игры и находится на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 80 очков.

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